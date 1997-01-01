Международный тест IQ

Конечный результат теста выдаст Ваш показатель IQ и вашу позицию по отношению к населению опираясь на несколько статистических данных.*

Мы оценим в ваших ответах на 40 вопросов, способность к обучению, пониманию, формированию понятий, использованию информации и применению логики и разума.

Образование: Без диплома Диплом средней школы 2 года высшего образования 3 года высшего образования 4 года высшего образования 5 лет высшего образования > 5 лет высшего образования

Сфера обучения: Средняя школа Cельскохозяйственная школа Архитектура и планирование Искусство и дизайн Торговля и управление Образование Техника и технологии География и геология Литература и культура Языки и филология Право Математика и ИТ Медицинские науки Естественные науки Социальные науки Коммуникация и информация

Для того, чтобы издать ваш показатель и статистики (уровень IQ, позиции в соответствии с возрастом, сфере обучения и уровня образования), просим вас заполнитьследующую информацию:

Цель теста IQ

Тест IQ может быть использован по многим причинам. Он позволяет определить свой уровень способностей к обучению, пониманию, формированию понятий, использованиюинформации, применению логики и разума, по сравнению с населением. Он о многом говорит и может повлиять на характеры не являющиеся нормой в обществе, будь они межличностные, такие как изоляция, отторжение и отстранение, или интеллектуальные, такие как легкость или трудность в выполнении интеллектуальной деятельности. С другой стороны, он может также объяснить успехи, достигнутые отдельными лицами более простым способом, чем другими людьми.

Эффективность этого теста

Тест на IQ, предложенный нами, используется на международном уровне миллионами пользователей, и новые люди проходят его ежедневно. Статистические данные, установленные на основе общих результатов позволяют проверить его надежность по отношению к IQ шкалам представленным кривой Гаусса.

Сверходаренный

Люди с очень высокими уровнем IQ, по сравнению со средним (> 130), называемые также «сверходаренными», имеют, как правило, больше возможностей для интеллектуальной деятельности, чем другие. Наиболее известными характеристиками сверходаренного являются:

Любопытство и жажда знаний: Они задают много вопросов и способны приобретать знания самостоятельно.

Самоусовершенствование, потребность делать что-то с точностью и на отлично.

Страх перед самим собой, перед своими возможностями, последствия переполняющих его мыслей и эмоций.

Интерес, который становится навязчивым в определенных темах.

Гиперчувствительность часто невидимая снаружи.

Продолжительная концентрация внимания и сосредоточенности.

Метакогнитивное осознание: Они умеют определять и использовать планы, концепции и стратегии для решения проблем.

Умственная неполноценность

Люди с очень низким уровнем IQ (<70) определяются как носители неупорядоченности и умственных расстройств. Они испытывают, несмотря на интенсивность труда,сложности в интеллектуальной деятельности, а также могут выказывать, вопреки доброй воли, трудности в социальном поведении. Основными причинами, объясняющими развитие этой неполноценности являются проблемы с питанием во время беременности или врожденные проблемы, такие как отсутствие кислорода. Воздействие некоторых заболеваний, таких как коклюш или корь, лечение которых началось не своевременно.

Наша статистика

Мы сопровождаем каждый результат IQ индивидуальной статистикой, согласно которой кандидаты занимают место на основании нескольких параметров (населения, возраста, уровня образования, области знания).

Наши последующие статистические данные представляют собой результат исследований всех кандидатов в мировом масштабе в течение нескольких лет и могут изменяться в соответствии с новыми зарегистрированными данными.